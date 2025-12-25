Кучеров и Макдэвид возглавили список лучших ассистентов НХЛ в 2025 году

Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров и канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид в 2025 году сделали наибольшее количество результативных передач среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В свой актив они записали 79 голевых пасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Никита Кучеров Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters Коннор Макдэвид Фото: Winslow Townson-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Никита Кучеров Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters Коннор Макдэвид Фото: Winslow Townson-Imagn Images / Reuters

Также в список лучших ассистентов года вошел канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон (68 передач). Затем идут канадский нападающий «Вегас Голден Найтс» Митч Марнер (до июня он выступал за «Торонто Мейпл Лифс») и лучший новичок прошлого сезона — американский защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон, на счету обоих 66 ассистов.

В текущем сезоне Никита Кучеров располагается на восьмом месте в гонке бомбардиров. В 32 матчах он набрал 45 очков (13 голов+32 передачи). Возглавляет классификацию Коннор Макдэвид (67). По итогам прошлого сезона российский форвард «Тампы» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, а также был удостоен Ted Lindsay Award — награды, вручаемой лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ.

Таисия Орлова