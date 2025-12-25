В Дагестане задержали 52-летнего водителя Mercedes с крупной партией наркотиков

На окраине села Кочубей сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Mercedes-Benz, в котором обнаружили 2 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану.

За рулем иномарки находился 52-летний житель Буйнакска. В сообщении отмечается, что заметное волнение водителя побудило полицейских досмотреть машину. В салоне инспекторы обнаружили бумажный пакет, внутри которого находились свертки, содержащие капсулы, таблетки и флаконы. Мужчину доставили в отдел полиции.

При опросе задержанный признался, что купил медикаменты в другом регионе и направлялся в Дагестан, чтобы сбыть их через закладки. Экспертиза установила, что вещества являются сильнодействующими лекарственными препаратами – прегабалином, трамадолом и тропикамидом.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе.

Константин Соловьев