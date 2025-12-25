В Ярославской области объединят психоневрологические интернаты

В Ярославской области с февраля 2026 года будет создан дом социального обслуживания «Забота», в который войдут пять психоневрологических интернатов. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Благотворительный фонд «Помощь пожилым» Фото: Благотворительный фонд «Помощь пожилым»

Дом социального обслуживания создадут на базе ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат». К учреждению присоединят Григорьевский, Норский, Рыбинский и Кривецкий интернаты. У дома социального обслуживания будет один директор, единая кадровая и бухгалтерская служба.

Министр труда и соцподдержки региона Надежда Биочино сообщила, что все отделения останутся на своих местах. «Создание комплексов позволит оперативнее удовлетворять потребность граждан в стационарных услугах»,— пояснили в правительстве области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что дома-интернаты для престарелых объединят в новое ГБУ СО ЯО дом социального обслуживания «Долголетие».

Алла Чижова