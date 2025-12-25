«Ведомости»: 15 млн россиян могут лишиться доступа к микрозаймам с 2026 года

Около 15 млн россиян могут потерять доступ к легальному микрокредитованию с 1 января 2026 года: микрофинансовым организациям запретят использовать собственные модели оценки доходов при выдаче займов до 50 тыс. руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

С 2026 года оценка доходов должна опираться на данные Федеральной налоговой службы и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль гражданина». Полный перечень сведений ЦБ обещал раскрыть к 1 марта 2026 года. По данным регулятора, на 1 июля 2025-го у МФО было 13,8 млн заемщиков.

В МФО считают переход преждевременным из-за неготовности инфраструктуры «Цифрового профиля»: сервис работает в экспериментальном режиме, данные поступают неполно и с задержками, а подключение требует значительных технологических и финансовых затрат. На конец III квартала 2025 года в реестре числилось 854 МФО. По оценке НСФР, новые правила могут отсечь от легальных займов жителей регионов с низкими официальными доходами, ИП, работников малого бизнеса и сферы услуг, сезонных занятых, а также участников СВО и их семьи — что чревато ростом числа обращений к черным кредиторам.

Во втором полугодии 2025 года микрофинансовый рынок столкнулся с ужесточением регулирования: ЦБ ограничил методы расчета показателя долговой нагрузки и запретил учитывать самодекларируемые данные с 2026 года. Одновременно выросли издержки из-за новых правил массовых обзвонов, усиленных проверок клиентов, реквизитов и обязательной работы с базами ЦБ, а также введения «периода охлаждения», что замедлило выдачу займов и повысило операционные расходы МФО.

