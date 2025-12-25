В Ленинске-Кузнецком в ДТП погибли три человека

В ДТП на 171-м километре автодороги Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий—Кемерово—Юрга погибли три человека, еще один человек травмирован, сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

По данным ведомства, трагедия произошла сегодня в 10:40. 18-летний водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Газель». Водитель легковушки и двое его пассажиров 16 и 19 лет погибли на месте. 16-летний подросток получил травмы различной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.

Михаил Кичанов