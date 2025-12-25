Житель Ставрополья задержан по делу о нападении на Дагестан в 1999 году

Жителя Ставропольского края Алиби Яипкаева арестовали по обвинению в участии в нападении на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999 года. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Обвиняемому предъявили статьи о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего. Суд заключил фигуранта под стражу.

По версии следствия, Яипкаев входил в банду Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. Он принимал активное участие в вооруженном мятеже в Ботлихском районе и совершал посягательства на жизнь военнослужащих, которые проводили в районе контртеррористическую операцию.

В атаке участвовали около тысячи членов вооруженной группировки Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. По данным СКР, при перестрелке погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.

Уголовное преследование в отношении семи боевиков, включая Басаева, прекращено из-за их смерти. Остальных фигурантов объявили в федеральный и международный розыск.

Тат Гаспарян