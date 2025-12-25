В Краснодаре на вторичное жилье приходится 14% выданных ипотек

Доля ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья в Южном федеральном округе составляет 7,7%, сообщили «Эксперту Юг» в сервисе «ДомКлик». На протяжении 2025 года число сделок с готовым жильем росло в среднем на 18,2% месяц к месяцу, рекордным оказался октябрь с 1696 выданными ипотеками.

Лидерами по числу ипотечных сделок стали Краснодар (14,4%), Ростов-на-Дону (11,7%), Астрахань (7,4%) и Сочи (5%). Чаще всего заемщики выбирали студии и однокомнатные квартиры — на них пришлось 46,2% кредитов, на двухкомнатные — 37,4%, на жилье с тремя и более комнатами — 16,4%.

В «ДомКлик» отметили, что рост числа сделок стимулировало снижение ключевой ставки, а также ограниченное предложение новостроек в ряде городов, что делает вторичное жилье более востребованным. Наибольшая популярность «вторички» отмечается в курортных городах ЮФО, таких как Геленджик, Горячий Ключ, Крымск, Тимашевск, а также в городах СКФО и Крыма — Георгиевске, Изобильном, Майском, Судаке.

В Сочи, Керчи и Туапсе число сделок с готовым жильем превышает объем ипотек на первичное жилье, что связано с ограниченным строительством новых проектов и предпочтением покупателями более качественных и выгодно расположенных объектов.

Вячеслав Рыжков