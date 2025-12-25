Минстрой раскрыл объемы строящейся в России недвижимости

В России сейчас строится 121 млн кв. м жилья, то есть 2,5 млн квартир. С учетом нежилой недвижимости — 201 млн кв. м, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. На 1 декабря в России выданы разрешения на строительство 478 млн кв. м недвижимости, добавил министр.

«Год назад на 1 января было 114 миллионов квадратных метров (жилой недвижимости.— "Ъ")»,— сказал господин Файзуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию (цитата по «РИА Новости»).

По итогам 2025 года в России будет введено около 107 млн кв. м жилья, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Мы в этом году точно введем жилья чуть, может быть, меньше, чем в прошлом году, но при той высокой ставке, которая есть, сохранить объем ввода жилья — это, на самом деле, огромная победа»,— сказал господин Хуснуллин на заседании. В 2026 году, по его словам, планируется построить около 103 млн кв. м жилья.

