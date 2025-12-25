Курорт «Мамисон» получил заключение Ростехнадзора о соответствии требованиям

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проектным требованиям многофункционального центра курорта «Мамисон» в Северной Осетии. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору проверила объект и подтвердила завершение работ без нарушений. Техническим заказчиком выступило АО «Кавказ.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы РСО-А Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал главы РСО-А Сергея Меняйло

Инспекторы Ростехнадзора осмотрели трехэтажное здание полезной площадью 4,5 тыс. кв. м. Они установили полное соответствие проектной документации. Центр построили в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Курорт «Мамисон» стал третьим горным проектом Северо-Кавказского туристического кластера, который «Кавказ.РФ» возводит с нуля. К 2030 году здесь заработают 43 км трасс и 5 подъемников. Резиденты создадут почти 3 тыс. мест размещения и 2,6 тыс. рабочих мест.

Комплекс примет 345 тыс. туристов ежегодно. Нижняя станция расположится на высоте 2040 м, верхняя — на 4080 м. Промежуточная станция откроет виды на Мамисонское ущелье. Строительство идет в четыре этапа. На первом этапе монтируют 2 подъемника и 20 км трасс всех категорий сложности. Второй этап добавит 30 км маршрутов.

В 2025–2027 годах нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» выделит 150 млн руб. В 2023–2024 годах на инфраструктуру ушло 590 млн руб. Десять резидентов вложат 16 млрд руб. в гостиницы, рестораны и спа.

Активная фаза стартовала в апреле 2025 года. Строители возводят трассы, центр, гостиницы, ресторан и парковку на 460 мест. Они также благоустраивают подъездные дороги. В первый сезон 2025–2026 годов курорт ждет 30 тыс. гостей. К 2030 году турпоток вырастет до 700 тыс. человек в год.

Проект реализуют совместно с республикой. «Кавказ.РФ» строит канатки, трассы и сети, резиденты — сервисные объекты. Гендиректор Андрей Юмшанов отметил вклад проектировщиков, строителей и жителей Северной Осетии.

Ранее правительство Северной Осетии утвердило проект планировки. Он предусматривает две туристические деревни — «Зруг» и «Козиком». Появятся автодороги, контрольно-пропускные пункты и гаражи. Курорт обеспечит долгий сезон катания благодаря рельефу и климату. Французские эксперты подтвердили уникальность места.

Станислав Маслаков