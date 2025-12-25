На Ставрополье при столкновении легковушки и «Газели» пострадали четыре человека

В Изобильненском округе, на 7 км. автодороги Изобильный — Рыздвяный, при лобовом столкновении машин пострадали водитель автомобиля «Москвич 3» и три пассажира пассажирской «Газели». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительной информации, 41-летняя водитель автомобиля «Москвич 3» не справилась с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью».

Как отметили в ведомстве, микроавтобус принадлежит частной организаций и не является маршрутным транспортным средством.

Наталья Белоштейн