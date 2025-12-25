В Новороссийске 25 декабря пройдут учения в море

Новороссийская военно-морская база проведет 25 декабря учения с дежурными силами в акватории морского порта Новороссийск. Мероприятие запланировано с 11:00 до 13:00 мск и предусматривает отработку действий по отражению атак беспилотных катеров и дронов, включая практические стрельбы из артиллерийской установки мола Военной гавани, сообщила пресс-служба администрации города.

В связи с учениями вводятся временные ограничения на движение всех маломерных судов и плавсредств. Под запрет подпадают прогулочные и спортивные суда, включая надувные лодки, гидроциклы, виндсерфинг, сап-доски и аналогичные устройства, а также любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Вячеслав Рыжков