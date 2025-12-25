За ночь над Черноземьем сбили 14 БПЛА; без разрушений

Дежурные средства ПВО с 23:00 24 декабря до 7:00 25 декабря ликвидировали над Россией 141 беспилотник, в том числе 14 над Черноземьем. Из них по пять уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, еще четыре — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

По словам воронежского губернатора Александра Гусева, над тремя городами и двумя районами региона сбили семь БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Курский оперштаб подтвердил информацию ведомства. Белгородские власти пока не прокомментировали ночные атаки.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 30 дронов — без последствий.

Кабира Гасанова