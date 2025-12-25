В Дагестане на базе «Воронцовских подвалов» создадут туристическую локацию

Туристическую локацию создадут на базе «Воронцовских подвалов» в селе Геджух Дербентского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Фото: пресс-служба правительста Дагестана

Винные подвалы построены в 60-х годах XIX века по указанию графа Воронцова-Дашкевича. Работы ведет ООО «Дербент вино».

Отмечается, что данный объект по инициативе республиканского комитета по виноградарству включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», Дагестан тройку крупнейших производителей фруктов в России, обеспечивает треть всего сбора винограда в стране и более половины овощей Северного Кавказа. За последние три года валовой сбор винограда вырос более чем на 26%, а в 2024 году был получен рекордный за десятилетие урожай — свыше 300 тыс. т.

Наталья Белоштейн