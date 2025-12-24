«Главное наше богатство — гостеприимные люди»

Рост валового регионального продукта (ВРП) Дагестана в 2025 году ожидается на уровне 3,2% к прош­лому году. На реализацию 12 нацпроектов в республике запланировано 23,7 млрд руб. О том, как удалось добиться положительных результатов роста региональной экономики, о главных инвестиционных проектах, значении туризма, а также проблемах республики, замедляющих ее развитие,— в интервью Guide «Итоги года. Северный Кавказ» рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меликов: «Мы подготовили бюджет на три года вперед. В 2026 году около 117 млрд руб. пойдет на социальные нужды»

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан Сергей Меликов: «Мы подготовили бюджет на три года вперед. В 2026 году около 117 млрд руб. пойдет на социальные нужды»

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

GUIDE: Как вы оцениваете уходящий год с точки зрения роста экономики Дагестана? Какие отрасли стали драйверами экономики региона?

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ: Несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию в условиях СВО, всяких санкций, мы можем говорить о значимых успехах в развитии экономики республики. Во-первых, мы скорректировали свой подход к реализации бюджета, этого потребовали современные условия. Так, более 1 млрд руб. сэкономлено благодаря эффективному проведению конкурсных процедур. Налоговые и неналоговые поступления в республиканский бюджет увеличились почти на 14 млрд руб. В полном объеме обеспечены расходы по социально значимым выплатам и первоочередным обязательствам.

Огромное внимание уделяется социальной сфере. До конца 2025 года мы вводим в эксплуатацию 15 школ и пять детсадов, это позволяет постепенно решать проблему с перегруженностью образовательных организаций. Благоустроено свыше 130 общественных территорий, открыто 42 ФАПа, в 76 учреждениях здравоохранения проведен капитальный ремонт.

Важное направление — развитие дорожной инфраструктуры. Построено 10 км дорог и 11 мостов, отремонтировано 385 км дорог. Строятся обходы Хасавюрта и Дербента, в экспертизе находится проект обхода Махачкалы. В ходе реконструкции автодороги Анцух — Тлярата построена первая в республике противолавинная галерея.

Удалось добиться некоторого прорыва в многолетних вопросах: 375 молодых семей в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте и Кизилюрте получили ключи от новых квартир, которых ждали более 10 лет.

Дагестану одобрен казначейский инфраструктурный кредит на модернизацию системы водоснабжения Избербаша — города, где этот вопрос стоял особенно остро.

Дагестан уже закрепил за собой статус туристического региона. Чтобы обеспечить гостям республики качественные туруслуги, а местным жителям — рабочие места и развитие экономики, началось строительство Каспийского прибрежного кластера в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Заключено 16 соглашений, предусматривающих 60,6 млрд руб. инвестиций и создание более 2,7 тыс. рабочих мест.

Сотни рабочих мест появятся благодаря открытию в регионе логистического центра Ozon, первый этап его строительства завершен, комплекс запущен.

Из других крупных проектов — заработала Новолакская ВЭС, до конца года планируется запуск солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Дербентском районе.

G: А что касается уровня жизни населения: вырос ли ВРП Дагестана?

С. М.: Да, экономика Дагестана продолжает расти. По итогам прошлого года почти все основные показатели улучшились. Идет сокращение теневого сектора экономики, растет переработка сельхозпродукции, развиваются туризм и транспорт. По нашим прогнозам, в 2025 году ВРП составит около 1,3 трлн руб., что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. В 2026 году рост ожидается примерно 3,4%.

Мы подготовили бюджет на три года вперед. В 2026 году около 117 млрд руб. пойдет на социальные нужды — здравоохранение, образование и соцподдержку. Дополнительно выделим 3,5 млрд руб. на повышение зарплат и 1,8 млрд — на решение жилищных вопросов для некоторых категорий граждан. Инвестиционная программа республики рассчитана на сумму почти 20 млрд руб. Также мы планируем потратить 24,6 млрд на дороги.

Промышленное производство выросло примерно на 7%, сельское хозяйство — на 3,5%, инвестиции в основной капитал — почти на 8%. Торговля и сфера услуг тоже показывают небольшой рост — от 1,9 до 2,2%.

Особенно хочу отметить прорывные проекты. За первые девять месяцев этого года на них привлечено 29,3 млрд руб., создано 886 рабочих мест. С начала запуска проектов уже появилось более 3,2 тыс. рабочих мест.

G: Какие сложности сегодня существуют на пути улучшения жизни населения Дагестана? Какие первоочередные проблемы, на ваш взгляд, требуют решения?

С. М.: Есть много проблем: старая и изношенная инфраструктура — водопроводы, канализация, электросети; аварийные школы и детские сады; нет очистных сооружений даже в больших городах; города строятся хаотично, часто незаконно и небезопасно. Мы оценили масштабы этих проблем и свои возможности, включая помощь федерального центра. Поэтому решили сначала сосредоточиться на создании простой, а потом комфортной и безопасной среды для жизни людей.

Принято решение обеспечить бесперебойное снабжение населения электроэнергией и газом. Мы провели инвентаризацию сетей и передали бесхозные на баланс Россетей и Газпрома с обязательствами по ремонту. Газпром активизировал газификацию и обновление станций, а мы строили и ремонтировали газовые объекты за счет средств республики. Через год-два аварий стало меньше, проблемы с газом частично решены.

С электроэнергией ситуация сложнее — нужны были десятки миллиардов рублей. Определили приоритетные объекты для ремонта, я несколько раз обращался к Владимиру Путину за поддержкой. Россети начали работы, аварий стало в разы меньше, и их устраняют быстрее. Результаты уже есть, хотя работа продолжается. То есть от принятого решения к достижению результата, хоть и промежуточного, мы пришли.

Следующая острая проблема, к решению которой мы приступили,— это водоснабжение и водоотведение в городах и районах республики. В прошлом году мы строили и ремонтировали водопроводы, резервуары и очистные сооружения за счет республиканского бюджета и федеральной поддержки. Для крупных проектов, как водовод «Чиркей — Махачкала — Каспийск», привлекли инфраструктурные кредиты. На большей части трубы уже уложены. Завершение объекта намечено на конец 2026 года. Также запускаем семь крупных проектов по очистке канализации, что улучшит экологию Каспийского моря и жизнь более миллиона человек. Для соцобъектов привлекаем бизнес через концессии и федеральные программы.

В условиях ограниченных возможностей республиканского бюджета для нас очень важным является участие во всех возможных федеральных программах. Только на 2025 год на реализацию 12 национальных проектов в Дагестане запланировано 23,7 млрд руб., из которых средства федерального бюджета — 20,7 млрд руб., средства республиканского бюджета — 2,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дербент сегодня является точкой притяжения для сотен тысяч туристов

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Дербент сегодня является точкой притяжения для сотен тысяч туристов

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Чтобы получать федеральные деньги через национальные проекты, Дагестану нужны полные документы территориального планирования. У многих муниципалитетов таких документов не было, и это создавало сложности. Поэтому республика участвует в программе «Национальная система пространственных данных» для их разработки. С 2021 года мы активно обновляем данные в Едином государственном реестре недвижимости — уже внесли сведения почти по всем муниципалитетам (97%). Утверждена Дорожная карта РД по реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 2024–2026 годы.

Следующей проблемой, волнующей жителей республики, была проблема сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Идет к завершению строительство полигонов мусоросортировочных комплексов в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах. Уже завершено строительство полигона в Кумторкалинском районе мощностью 300 тыс. тонн. Остальные объекты находятся в высокой степени готовности и должны быть введены в следующем году. Эти объекты позволят обеспечить полный цикл движения отходов, включая отбор вторичных материальных ресурсов для дальнейшей переработки, что сократит объем отходов, отправляемых на захоронение.

На сегодняшний день уже создано и обустроено около 1,4 тыс. контейнерных площадок для ТКО, для их оснащения закуплено более 5 тыс. специализированных контейнеров.

Кроме того, в республике рекультивированы четыре несанкционированные свалки. В истории Дагестана не было случаев ликвидации свалок и рекультивации земель под ними. Мы эту практику запустили и продолжим эту работу.

G: Какие масштабные проекты реализуются сегодня в Дагестане?

С. М.: Мы сформировали перечень прорывных проектов, исходя не только из числа создаваемых рабочих мест, но и из их востребованности и направленности на раскрытие потенциала республики, который даст мультипликативный эффект в последующем для всей экономики. Это около 30 проектов, объединенных в шесть кластеров, общей стоимостью порядка 600 млрд руб. с созданием около 21 тыс. рабочих мест. Перечислю их, это: «Развитие Каспийского кластера», «Развитие транспортно-логистического кластера», «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане», «Развитие стекольного промышленного кластера», «Реализация стратегического проекта "Город обувщиков"» и «Строительство Новолакской ветровой электростанции в Республике Дагестан».

Особое внимание уделяется туризму — за последние годы поток гостей в республику вырос, но инфраструктура пока не соответствует их ожиданиям. Поэтому запущен крупный проект «Развитие Каспийского кластера», который включает 11 подпроектов.

В первом полугодии 2025 года в реализацию прорывных проектов вложено 75 млрд руб., в том числе почти 53 млрд руб. — внебюджетных инвестиций, создано более 3 тыс. рабочих мест. То есть от принятия решения в 2021 году сегодня мы подошли к учету результатов этого решения.

G: Какую внешнеторговую деятельность сегодня проводит республика?

С. М.: Дагестан сотрудничал с 56 странами. Ключевыми торговыми партнерами традиционно остаются Азербайджан, Казахстан, Иран, Беларусь, Грузия, Армения, Китай, Египет и Турция. Положительная динамика экспорта отмечается в торговле с Азербайджаном, Беларусью, Киргизией, Турцией, Китаем и Казахстаном.

В экспорте по-прежнему преобладают несырьевые товары. В агропромышленном комплексе основную долю составляют продукты переработки зерновых, безалкогольные и алкогольные напитки, рыба и морепродукты. В промышленности это изделия из стекла, шерсть, пиломатериалы, облицовочная плитка, фильтровальное и центрифужное оборудование, металлоизделия и электрическая аппаратура.

В 2025 году Дагестан с официальными визитами посетили представители Ирана, Пакистана и Беларуси. Дагестанский завод ЗАО «Сепаратор» начнет поставки оборудования в Белоруссию для молочной промышленности, а азербайджанская компания ISFA заложит в регионе оливковый сад и построит завод по производству оливкового масла.

G: Какие, на ваш взгляд, главные точки притяжения туристов в республике?

С. М.: За последние годы число туристов выросло до 1,85 млн человек. По итогам 2025 года мы рассчитываем преодолеть отметку в 2 млн. Объем платных туристических услуг увеличился в 4,5 раза: с 4 млрд до 22,3 млрд руб.

В отрасли занято более 11 тыс. человек, и эта цифра продолжает расти. Особое внимание уделяем подготовке кадров: если раньше в республике не было ни одного сертифицированного гида, то сегодня их уже более 260. Увеличивается и число туроператоров и агентств.

Прорывной проект «Развитие Каспийского кластера» предполагает общий объем инвестиций свыше 300 млрд руб. Уже освоено более 16 млрд руб., из них около 8 млрд — частные инвестиции. Проект предусматривает создание более 13 тыс. рабочих мест.

Помимо создания Каспийского прибрежного кластера и строительства Всероссийского детского центра «Дагестан», активно развивается инфраструктура в популярных туристических локациях, в том числе вблизи Сулакского каньона. Отдельно отмечу развитие Дербента — сегодня город стал точкой притяжения сотен тысяч туристов. Здесь реализуются десятки значимых проектов — от строительства крупнейшего дворца спорта до запуска самого большого фонтана в стране. Программа комплексного развития города продлена до 2030 года, общий объем ее финансирования превышает 180 млрд руб., две трети которых — внебюджетные средства.

В республике активно развивается гостиничная инфраструктура. Компания Azimut строит в Каспийске второй корпус отеля, проявляют интерес и другие крупные инвесторы. При этом современные гостиницы появляются не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах, что дает местным жителям возможность работать и зарабатывать в родных селах.

Дагестан привлекает сочетанием гор и моря, природы и культуры, народных промыслов, национальной кухни и танцев. Главное наше богатство — гостеприимные люди, а развитие инфраструктуры позволяет все большему числу гостей открыть для себя наш край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В экспорте из Дагестана по-прежнему преобладают несырьевые товары

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В экспорте из Дагестана по-прежнему преобладают несырьевые товары

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

G: Как в республике развивается промышленная отрасль? Какие в этой сфере есть точки роста?

С. М.: Несмотря на санкционное давление, в последние годы в Дагестане наблюдается устойчивый рост промышленного производства. Открыты завод по производству напорных полимерных труб «Сильвер Классик», обувные фабрики «Серж» и «БОФФ», предприятие по выпуску картонной тары «Экотар», завод сухих строительных смесей «Трон», уникальный для СКФО завод труб «Эксо­нор», производство ветроустановок и ряд других предприятий.

В ноябре открыт новый логистический центр Ozon с инвестициями 14 млрд руб. Площадь объекта — 55 тыс. кв. м, будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест.

Концерн «КЭМЗ» ведет разработку четырехместного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ» из композиционных материалов и пятиместного вертолета АП-55.

Реализуются два прорывных проекта — по развитию стекольного кластера и обувной промышленности общей стоимостью 16,3 млрд руб. Уже привлечено 4,4 млрд руб. инвестиций и создано более 870 рабочих мест. В стекольной отрасли запущены новые проекты: ООО «Каспий Гласс» по производству стеклянных шаров для стеклонити, не имеющих аналогов в России, и расширение производства стеклотары на предприятии «Дагестан Стекло Тара». Все эти проекты создают новые рабочие места и формируют дополнительные налоговые поступления.

G: Как вы можете оценить уходящий год с точки зрения развития сельскохозяйственной отрасли?

С. М.: Более половины населения Дагестана проживает в сельской местности, а доля АПК в экономике республики — около 20%. Ежегодно дагестанские аграрии собирают до 1,5 млн тонн овощей. Республика входит в тройку крупнейших производителей фруктов в России, обеспечивает треть всего сбора винограда в стране и более половины овощей Северного Кавказа. За последние три года валовой сбор винограда вырос более чем на 26%, а в 2024 году был получен рекордный за десятилетие урожай — свыше 300 тыс. тонн.

В рамках прорывного проекта «Развитие плодоовощного кластера» уже создано около 700 рабочих мест и привлечено 8,1 млрд руб. частных инвестиций. Заложены интенсивные и суперинтенсивные сады на площади 900 га, крупнейший в стране фундучный сад площадью 2,7 тыс. га, развивается питомниководство.

Последовательно возрождается консервная промышленность. Возобновлена работа Кикунинского консервного завода, перерабатывающего тысячи тонн фруктов и выпускающего до 500 тыс. литров соков в год. В 2026 году планируется запуск Чиркатинского консервного завода.

Ранее остро стоял вопрос хранения продукции. За несколько лет построены плодохранилища на 17,5 тыс. тонн, а в перспективе — ввод мощностей до 65 тыс. тонн.

В рамках создания экономики полного цикла формируется кластер по глубокой переработке шерсти. Утверждена «дорожная карта», расширение производства мытой шерсти и трикотажа планируется на базе предприятия «Кавказская шерсть» в Хасавюртовском районе.

G: Какие ваши планы, как главы республики, по дальнейшему развитию региона?

С. М.: В целом за прошедшие годы удалось добиться определенных успехов в решении имеющихся проблем, но еще больше нам предстоит сделать. Снижать планку я не планирую.

Конечно, ничто из этого не было бы возможно без поддержки дагестанцев. Ощущаю ее постоянно и во время поездок в муниципалитеты, и в личных встречах. Общий успех — это всегда сумма усилий каждого, кто честно и профессионально трудится на своем месте. Очень надеюсь, что у нас все получится и мы оставим для наших потомков Дагестан, которым они смогут гордиться,— процветающий, спокойный, комфортный для жизни.

Беседовал Дмитрий Михеенко