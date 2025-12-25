Вторичное жилье подорожало в крупных городах России на 8% с начала года

В 2025 году средняя стоимость вторичного жилья в российских городах с населением более 500 тыс. человек составила 147 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 8% больше, чем в прошлом году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЦИАН.

Сильнее всего цена за «квадрат» увеличилась в Москве, Калининграде, Ижевске, Севастополе, Санкт-Петербурге и Чебоксарах — на 12–16%. В этих городах резко сократился объем предложения, пояснили в ЦИАН. В среднем во всех крупных городах предложение на вторичном рынке сократилось с начала года на 19%.

В «Авито» связывают рост цен с инфляцией и постепенным снижением ключевой ставки, что влияет на ожидания участников рынка. В агентстве «Этажи» отмечают, что в первом полугодии активность на рынке вторичной недвижимости была наиболее слабой. Во втором полугодии реализовалась часть отложенного спроса благодаря снижению ключевой ставки.

