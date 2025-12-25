Жертвам мошенников в Альметьевске вернули 480 млн рублей с начала года

В Альметьевске с начала года удалось предотвратить и вернуть жертвам мошенников 480 млн руб. Всего телефонные и онлайн-мошенники пытались похитить у жителей города более 845 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба исполкома города.

По данным правоохранительных органов, зафиксировано 658 эпизодов подобных преступлений. Безвозвратно потеряно 366 млн руб.

Мошенники представляются сотрудниками банков и силовых структур, предлагают «выгодные» инвестиции и срочные сделки.

Ранее МВД по Татарстану сообщало, что мошенники начали использовать для обмана граждан мессенджер Max.

Анар Зейналов