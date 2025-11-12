МВД по Татарстану: мошенники начали использовать мессенджер Max

Мошенники начали использовать мессенджер Max для обмана граждан в Татарстане. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по республике Радис Юсупов, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал».

По словам господина Юсупова, у МВД по Татарстану налажены каналы для получения информации о преступлениях через Max. Ведомство направляет запросы и оперативно получает данные.

Представитель МВД также отметил, что мошенники ищут новые пути взаимодействия с жертвами. «Буквально месяц назад мне звонили, предлагали заработать на инвестициях. [Мошенники] сразу предлагают скачать определенные приложения», — сказал Радис Юсупов. По его словам, речь идет о малоизвестных аналогах WhatsApp и Telegram, в которых есть возможность совершать видеозвонки. Он отметил, что возможность контактировать с человеком по видео позволяет мошенникам войти в доверие и управлять жертвой.

Господин Юсупов пояснил, что конкретной статистики по использованию Max мошенниками в республике пока нет. МВД по Татарстану еженедельно отчитывается перед УБК МВД России о количестве возбужденных уголовных дел с использованием этого мессенджера.

В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp из-за их использования мошенниками. В октябре замглавы РКН Олег Терляков сообщил, что это сократило количество звонков от мошенников на 40%.

