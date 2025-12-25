Мэрия Ставрополя не нашла перевозчиков на 3 автобусных маршрута

Администрация Ставрополя провела электронные аукционы по отбору перевозчиков на 11 муниципальных маршрутов. Контракты истекают 31 декабря 2025 года, а с января 2026 года город берет на себя организацию транспорта. Комитет по транспортному обслуживанию населения привлек индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Они заключили договоры на восемь маршрутов: №52, 37, 36, 33, 14, 13, 10 и 46, сообщает пресс-служба ставропольской мэрии.

Перевозчики не подали ни одной заявки на маршруты №1, 5 и 12. Комитет провел повторные аукционы, но желающих не нашлось. С 1 января 2026 года эти направления закроют на неопределенный срок. Ранее эти маршруты обслуживали новые автобусы, поставленные в 2024 году. Перевозчики, вероятно, отказались из-за низкой рентабельности или аннулированных лицензий — арбитражный суд Ставропольского края недавно отозвал свидетельства у нескольких компаний.

Город предлагает альтернативы. Пассажиры маршрута №1 перейдут на №120А. Вместо №12 будут ходить №33м и №35м. Маршрут №5 частично заменят №35м, №13, №29м и №10. Администрация обещает восстановить полное покрытие. В ноябре мэрия собрала круглый стол с министерством дорожного хозяйства края, депутатами, общественниками, журналистами и перевозчиками. Участники обсудили реформу транспорта.

Передача полномочий от края к городу следует федеральному закону №220-ФЗ о контрактах на регулярные перевозки. Ставрополь переводит маршруты на регулируемые тарифы с брутто-контрактами. В 2025 году регион закупил автобусы большого класса для частных операторов. Муниципальная программа развития ЖКХ и дорог на 2025 год выделила 192,7 млн руб. на транспорт.

