На Ставрополье две женщины пострадали при опрокидывании автомобиля

В Апанасенковском округе две женщины пострадали при опрокидовании автомобиля Renault. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне утром, 24 декабря, на 17 км трассы «Дивное — Б. Джалга — Красочный». Предварительно, 45-летний водитель легкового автомобиля потерял управление, из-за чего транспорт съехал в кювет и опрокинулся. В результате пострадали две пассажирки — женщины 66 и 57 лет, жительницы соседней республики. Обе доставлены в больницу Апанасенковского округа.

В ГАИ отметили, что тяжесть последствий снизилась благодаря использованию ремней безопасности. Установлено, что водитель на момент ДТП был трезв, имеет 26-летний стаж вождения и за последние два года не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», за прошедшие сутки на дорогах Ставропольского края произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Константин Соловьев