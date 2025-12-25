В Ставропольском крае в семи ДТП за сутки пострадали 12 человек
За сутки на дорогах Ставропольского края произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В результате происшествий нет погибших. В рамках профилактики нетрезвого вождения сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами 23 водителя с признаками опьянения. Уточняется, что пятеро из них управляли автомобилями в нетрезвом состоянии повторно.