«Тихих» час

Участники группы «Бонд с кнопкой»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2025 году российская публика получила сразу несколько поводов вернуться в концертные залы помимо больших имен вроде Леонида Агутина и Анны Асти. Это группа «Бонд с кнопкой» (на фото) и еще ряд артистов, которых называют «новыми тихими». «Молодежью» их можно назвать с известной долей условности. «Бонд с кнопкой», чья песня «Кухни» попала даже в номинации консервативной музыкальной премии «Виктория», выпустили в 2025 году уже пятый альбом. Для певицы из Башкирии Рушаны Валиевой новый альбом «Вот-вот» — третий. Тем не менее ощущение их прорыва появилось именно в 2025 году. Если в 2022-м казалось, что место, освободившееся после отъезда или прекращения активной деятельности ряда топовых артистов, заполнить будет сложно, то к нынешнему времени новая музыка словно смогла сама себя сформулировать, стала понятна слушателям и пришла к востребованности.

Новое поколение популярных музыкантов относят к стану «альтернативы», вероятно, просто потому, что на протяжении нескольких лет нечто новое в популярной музыке ассоциировалось только с песней «Солнце Монако» Люси Чеботиной и подобными незамысловатыми шлягерами, не затрагивающими глубоких чувств.

«Бонд с кнопкой» смогли сочинить абсолютный хит — песню «Кухни», которая стала вирусной в TikTok, звучала на всех радиостанциях и вечеринках. При этом она сконструирована вопреки всем правилам эстрадного сочинительства, базировалась на крике и надрыве, а ребята на сцене (или в кадре) были не просто ВИА, а большой компанией людей в черном.

Сама концепция «неакадемического» хора тоже «выстрелила» в 2025 году. Молодые люди стали объединяться не по принципу песен под гитару на кухне, а в формате толпы, стройно поющей любимые песни.

Их успели назвать «новыми тихими», но дело здесь не в децибелах. По контрасту с «протестным» роком 1980-х эта волна не рвется на баррикады, не машет флагами и не рубит с плеча. Двигаясь как в русле русской культуры (лидера «Бонда с кнопкой» Илью Золотухина называют чуть ли не новым Есениным), так и в контексте мировых трендов («Рушана — наша Portishead»), они не притворяются иностранцами. Они остались на знакомой территории хрущевок, «бережных и нежных». «Бонд с кнопкой», как писал “Ъ”,— «масштаб вкупе с внутренней болью». Рушана — «испуганная девочка, на которую свалился весь ужас и вся красота мира». Эти контрасты — то, что оказалось близко миллионам слушателей.