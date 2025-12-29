Гробовое ликование

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images

В Каире (точнее, в Гизе, рядом с великими гробницами Хеопса, Хефрена и Микерина) после затянувшегося строительства наконец открылся Большой египетский музей, ставший одним из самых грандиозных музейных учреждений мира. Общая площадь комплекса — примерно 500 тыс. кв. м, музейная площадь — 167 тыс. кв. м: масштабы вполне луврские.

Новый суперсовременный музей рассчитывает, очевидно, приблизиться к Лувру также по многочисленности туристического потока и по кассовым сборам. Шутка ли, огромная и теперь уже точно самая эффектная экспозиция древнеегипетского искусства в мире — 100 тыс. экспонатов. Даже есть своя «Мона Лиза» в виде гробницы Тутанхамона, сокровища которой (на фото) щедро выставили во всем их тотальном великолепии — от саркофагов до мельчайших украшений.

Но еще это в определенном смысле заявка на пересмотр музейной карты мира.

До сих пор все разговоры о реституции древностей, вывезенных с Африканского континента, пресекались одним аргументом: да куда все это возвращать, у вас же там нет нормальных музеев. Теперь, как видно, есть. И, например, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский уже забил тревогу.