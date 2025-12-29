Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гробовое ликование

Открылся Большой египетский музей

Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images

Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images

В Каире (точнее, в Гизе, рядом с великими гробницами Хеопса, Хефрена и Микерина) после затянувшегося строительства наконец открылся Большой египетский музей, ставший одним из самых грандиозных музейных учреждений мира. Общая площадь комплекса — примерно 500 тыс. кв. м, музейная площадь — 167 тыс. кв. м: масштабы вполне луврские.

Новый суперсовременный музей рассчитывает, очевидно, приблизиться к Лувру также по многочисленности туристического потока и по кассовым сборам. Шутка ли, огромная и теперь уже точно самая эффектная экспозиция древнеегипетского искусства в мире — 100 тыс. экспонатов. Даже есть своя «Мона Лиза» в виде гробницы Тутанхамона, сокровища которой (на фото) щедро выставили во всем их тотальном великолепии — от саркофагов до мельчайших украшений.

Но еще это в определенном смысле заявка на пересмотр музейной карты мира.

До сих пор все разговоры о реституции древностей, вывезенных с Африканского континента, пресекались одним аргументом: да куда все это возвращать, у вас же там нет нормальных музеев. Теперь, как видно, есть. И, например, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский уже забил тревогу.

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Сокровища Тутанхамона, включая его знаменитую погребальную маску, обречены стать «Моной Лизой» нового музея

Сокровища Тутанхамона, включая его знаменитую погребальную маску, обречены стать «Моной Лизой» нового музея

Фото: Amr Nabil / AP

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Следующая фотография
1 / 11

Сокровища Тутанхамона, включая его знаменитую погребальную маску, обречены стать «Моной Лизой» нового музея

Фото: Amr Nabil / AP

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все