Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Все величия соблюдены

В Каире открылся Большой египетский музей, обошедшийся более чем в $1 млрд

На окраине Каира подле известных на весь мир великих пирамид Гизы наконец-то открылся Большой египетский музей — самый знаменитый, самый амбициозный и самый дорогостоящий музейный долгострой XXI века. Он претендует на то, чтобы стать чудом света под стать самим пирамидам: на открытие, во всяком случае, пригласили такое количество глав государств и коронованных особ, какое музейные события редко собирают.

Сокровища Тутанхамона, включая его знаменитую погребальную маску, обречены стать «Моной Лизой» нового музея

Сокровища Тутанхамона, включая его знаменитую погребальную маску, обречены стать «Моной Лизой» нового музея

Фото: Amr Nabil / AP

Сокровища Тутанхамона, включая его знаменитую погребальную маску, обречены стать «Моной Лизой» нового музея

Фото: Amr Nabil / AP

В смысле музейной презентации древнеегипетского наследия сам Египет немыслимо долго был в отстающих. Уже открылись грандиозные египетские залы Британского музея, Лувра, Метрополитен, уже давно процветал Египетский музей в Турине, а в Каире все было скудно. Потихоньку прирастающая стараниями европейских археологов коллекция мыкалась по более или менее случайным помещениям, и только в 1901 году появилось, наконец, подобающее здание на площади Тахрир. Оно стоит и поныне, но давным-давно чудовищно устарело во всех отношениях.

Новый музей в Гизе был заложен еще в 2002 году. Несколько лет спустя начали строительство по проекту ирландского архитектурного бюро Heneghan Peng. Открыться первоначально собирались еще в начале 2010-х, но сначала случилась «арабская весна», затем несколько лет политической турбулентности, когда всем было не до гранд-музея, а потом еще и пандемия. Сроки все сдвигались, затраты все росли. По официальным данным, они превысили $1 млрд — дороже, чем обошлось строительство, например, «Лувра Абу-Даби», но зато примерно столько же, сколько стоила реконструкция исторической сцены Большого театра.

Это и вправду колоссальный музей. Общая площадь его помещений 167 тыс. кв. м (приблизительно столько занимает Лувр со всеми его теперешними просторами). Но весь его комплекс в целом гораздо больше — около 500 тыс. кв. м (это площадь всего государства Ватикан). С одной стороны, здесь вопрос прагматический. На этой территории помимо музея с его службами помещаются внутренние сады и садики, рестораны, магазины, даже гостиница. Это довольно рафинированная туристическая инфраструктура, и всякий, кто бывал в Каире, знает, что по этой части в городе есть немалый дефицит.

С другой стороны, налицо гонка не столько за размахом метража, сколько за величием. Величайшее собрание египетских древностей расположено прямо рядом с величайшим египетским памятником — ансамблем великих пирамид.

Архитектура здания всячески эту соположенность подчеркивает: пирамидальные формы и объемы в изобилии. Масштаб экспозиции тоже под стать соседству с Хеопсовой гробницей — общим счетом 100 тыс. экспонатов, что даже с поправкой на присутствие мелкой пластики, небольших украшений и крошечных папирусных фрагментов все равно немыслимо много.

Предыдущая фотография

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Следующая фотография
1 / 10

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Столько невозможно было прежде увидеть в Каире, не говоря уже о египетских коллекциях в других краях. И все это выставлено просторно, с «воздухом», торжественно и по последнему слову музейной науки и музейного дизайна. Впервые, например, выставлены все сокровища гробницы Тутанхамона — до последнего браслета и последнего алебастрового сосудика — с ощущением той избыточности, которая так поразила Говарда Картера и его коллег сто лет назад. Правда, есть подозрение, что именно «на Тутанхамона» и будут устремляться в новый музей те ежегодные 5 млн туристов, на которые рассчитывают египетские власти. По-настоящему большой музей обречен иметь свою «Мону Лизу».

Василий Лепских

Новости компаний Все