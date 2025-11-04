Все величия соблюдены

На окраине Каира подле известных на весь мир великих пирамид Гизы наконец-то открылся Большой египетский музей — самый знаменитый, самый амбициозный и самый дорогостоящий музейный долгострой XXI века. Он претендует на то, чтобы стать чудом света под стать самим пирамидам: на открытие, во всяком случае, пригласили такое количество глав государств и коронованных особ, какое музейные события редко собирают.

Сокровища Тутанхамона, включая его знаменитую погребальную маску, обречены стать «Моной Лизой» нового музея

Фото: Amr Nabil / AP

В смысле музейной презентации древнеегипетского наследия сам Египет немыслимо долго был в отстающих. Уже открылись грандиозные египетские залы Британского музея, Лувра, Метрополитен, уже давно процветал Египетский музей в Турине, а в Каире все было скудно. Потихоньку прирастающая стараниями европейских археологов коллекция мыкалась по более или менее случайным помещениям, и только в 1901 году появилось, наконец, подобающее здание на площади Тахрир. Оно стоит и поныне, но давным-давно чудовищно устарело во всех отношениях.

Новый музей в Гизе был заложен еще в 2002 году. Несколько лет спустя начали строительство по проекту ирландского архитектурного бюро Heneghan Peng. Открыться первоначально собирались еще в начале 2010-х, но сначала случилась «арабская весна», затем несколько лет политической турбулентности, когда всем было не до гранд-музея, а потом еще и пандемия. Сроки все сдвигались, затраты все росли. По официальным данным, они превысили $1 млрд — дороже, чем обошлось строительство, например, «Лувра Абу-Даби», но зато примерно столько же, сколько стоила реконструкция исторической сцены Большого театра.

Это и вправду колоссальный музей. Общая площадь его помещений 167 тыс. кв. м (приблизительно столько занимает Лувр со всеми его теперешними просторами). Но весь его комплекс в целом гораздо больше — около 500 тыс. кв. м (это площадь всего государства Ватикан). С одной стороны, здесь вопрос прагматический. На этой территории помимо музея с его службами помещаются внутренние сады и садики, рестораны, магазины, даже гостиница. Это довольно рафинированная туристическая инфраструктура, и всякий, кто бывал в Каире, знает, что по этой части в городе есть немалый дефицит.

С другой стороны, налицо гонка не столько за размахом метража, сколько за величием. Величайшее собрание египетских древностей расположено прямо рядом с величайшим египетским памятником — ансамблем великих пирамид.

Архитектура здания всячески эту соположенность подчеркивает: пирамидальные формы и объемы в изобилии. Масштаб экспозиции тоже под стать соседству с Хеопсовой гробницей — общим счетом 100 тыс. экспонатов, что даже с поправкой на присутствие мелкой пластики, небольших украшений и крошечных папирусных фрагментов все равно немыслимо много.

Столько невозможно было прежде увидеть в Каире, не говоря уже о египетских коллекциях в других краях. И все это выставлено просторно, с «воздухом», торжественно и по последнему слову музейной науки и музейного дизайна. Впервые, например, выставлены все сокровища гробницы Тутанхамона — до последнего браслета и последнего алебастрового сосудика — с ощущением той избыточности, которая так поразила Говарда Картера и его коллег сто лет назад. Правда, есть подозрение, что именно «на Тутанхамона» и будут устремляться в новый музей те ежегодные 5 млн туристов, на которые рассчитывают египетские власти. По-настоящему большой музей обречен иметь свою «Мону Лизу».

Василий Лепских