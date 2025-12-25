Сергей Верещагин вступил в должность мэра Красноярска

В Красноярске вступил в должность новый мэр — Сергей Верещагин. Инаугурация состоялась в городской администрации 25 декабря.

Господин Верещагин произнес клятву и получил атрибуты власти главы. В их числе: геральдическая подвеска, символический ключ от города и нагрудный знак «Звезда мэра».

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее Сергей Верещагин занимал пост председателя правительства Красноярского края — первого вице-губернатора. На сессии 23 декабря его кандидатуру поддержал горсовет Красноярска.

Сергей Верещагин — пятый мэр Красноярска в XXI веке. В 2011 году сложил полномочия Петр Пимашков, руководивший городом с 1996 года. Срок полномочий его преемника Эдхама Акбулатова истек в 2017 году. Сергей Еремин возглавлял Красноярск в 2017—2022 годы, после чего досрочно сложил полномочия. Мэр Владислав Логинов (2022—2025 годы) также досрочно сложил полномочия в сентябре после того, как стал обвиняемым по уголовному делу о взяточничестве.

Валерий Лавский