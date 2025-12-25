Минэнерго прописало три сценария развития угольной промышленности

Как узнал «Ъ», Минэнерго определило три возможных сценария развития российской угольной отрасли до 2050 года: стрессовый, базовый и оптимистический. Последний предполагает значительный рост мировых цен на твердое топливо и снятие санкций, но эксперты сомневаются в его возможности.

Прогнозы приводятся в «Программе развития угольной промышленности России до 2050 года», подготовленной Минэнерго. В документе рассматриваются три сценария развития отрасли. Стресс-сценарий предполагает ухудшение горно-геологических условий добычи угля, снижение объемов производства и потребления, сохранение эмбарго и рост санкционного давления ЕС. При таком развитии событий добыча угля снизится до 433 млн тонн в 2030 году и до 398 млн тонн в 2050 году. Спрос на внутреннем рынке составит 173 млн и 163 млн тонн, на внешних — 200 млн и 180 млн тонн.

Сценарий сбалансированного развития производства и потребления угля на внутреннем и внешнем рынках рассматривается Минэнерго как базовый. Он тоже предполагает поэтапный вывод из эксплуатации неэффективных и опасных мощностей, развитие потенциала потребления угля в электроэнергетике, развитие экспортных маршрутов и смягчение санкций. Добыча угля в России к 2030 году увеличится до 492 млн, а к 2050 году — до 586 млн тонн. Спрос на внутреннем рынке вырастет с 199 млн тонн в 2030 году до 210 млн тонн в 2050 году, экспортный спрос — до 225 млн и 295 млн тонн.

Оптимистический сценарий Минэнерго предполагает формирование благоприятных условий добычи и экспорта угля, а также отмену эмбарго и санкций. В этот же сценарий закладывается технологическая модернизация отрасли. В этом случае добыча угля в 2050 году составит 662 млн тонн, внутреннее потребление — 220 млн тонн, экспортный спрос — 350 млн тонн.

