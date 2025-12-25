По трассе М-12 «Восток» пустят автобус из Екатеринбурга в Москву

С Северного автовокзала Екатеринбурга с 27 декабря запустят автобус в Москву, сообщили в пресс-службе автовокзала. Маршрут будет проходить по новой скоростной автодороге М-12 «Восток».

Стоимость билета на автобус №10062 составит 4,8 тыс. руб., за провоз багажа нужно будет доплатить 400 руб. Рейсы будет выполнять ИП Коротченко Руслан на туристических автобусах. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 22:10, прибытие на московский автовокзал Котельники — на 16:30.

В июле президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл движение на скоростном участке трассы М-12 «Восток» в Свердловской области, Пермском крае и Башкортостане — его частью стала новая дорога от Дюртюли до Ачита протяженностью более 275 км. Введение участка связало Екатеринбург с Санкт-Петербургом и Москвой, время пути до которой сокращено в два раза за счет скоростного движения без светофоров.

Ирина Пичурина