Монголия нарастила импорт топлива из РФ для борьбы с дефицитом бензина на АЗС

Поставки российских нефтепродуктов в Монголию увеличились за последние семь дней, что позволило улучшить ситуацию с дефицитом бензина на автозаправках, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство промышленности и минеральных ресурсов страны.

По данным министерства, на Улан-Баторской железной дороге находятся 60 цистерн с 3,6 тыс. т бензина АИ-92. Всего с начала декабря доставлено более 52,683 тыс. т AИ-92, свыше 1 тыс. т Aи-95, более 150 тыс. т дизтоплива и 7,44 тыс. т авиакеросина.

Договоренность о стабилизации поставок российских нефтепродуктов в Монголию была достигнута еще во время визита в Улан-Батор в 2024 году президента Владимира Путина. Соглашение стран оговаривает поставку 1,8—1,9 млн т автомобильного топлива и 60 тыс. т авиационного топлива в год. Россия покрывает до 99% импорта бензина Монголии.

Об обострении ситуации в розничном сегменте Монголии стало известно в конце октября. Тогда чиновники обратились к населению с призывом не поддаваться панике и не создавать очереди на автозаправках.

Эрнест Филипповский