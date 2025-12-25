Силы ПВО за ночь сбили 141 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 24 декабря до 7:00 25 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 62 беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 12 БПЛА сбили над Тульской областью, 11 — над территорией Калужской области, девять — над Московской областью, восемь — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по шесть — над Крымом и Ростовской областью, по пять — над акваторией Азовского моря, Белгородской и Воронежской областями, четыре — над территорией Курской области, еще один дрон — над территорией Волгоградской области.

В Брянской области в результате атаки БПЛА в селе Глинищево пострадала женщина: ее госпитализировали с осколочными ранениями, в жилом доме повреждено остекление. В Ростовской области сбили дроны в пяти районах, никто не пострадал. В Воронежской Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. В Белгородской области ночью на всей территории региона объявляли опасность атаки БПЛА.