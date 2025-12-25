Омская промышленность снизила темп роста к концу года

Индекс промышленного производства в Омской области по итогам 11 месяцев 2025 года составил 102,7%. Данные привело территориальное подразделение Росстата.

Рост обеспечил обрабатывающий сектор, который добавил 4% к итогам аналогичного периода 2024 года. В свою очередь, индекс в добыче полезных ископаемых составил лишь 86,6%. По итогам первого полугодия 2025 года омская промышленность показала рост на 5%. По результатам трех кварталов — на 3,2%.

В Томской области за 11 месяцев этого года объем промпроизводства упал на 1,5%. Индекс в обработке составил 100,4%, но это не компенсировало падение в добыче (95,9%). В Кемеровской области индекс промпроизводства по итогам января—ноября зафиксирован на отметке 94,3%.

Как писал «Ъ», в ноябре 2025 года в целом в России снижение производства в промышленности в годовом выражении составило 0,7%. В добыче зафиксирован рост на 0,7%, а в обработке — сжатие на 1%. Совокупно в январе—ноябре 2025 года промышленность прибавила 0,8% к тому же периоду 2024 года.

Валерий Лавский