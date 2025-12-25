ФАС отказалась удовлетворить жалобу «СДС-строй» на закупку без учета роста НДС

Комиссией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по контролю в сфере закупок принято решение о признании необоснованной жалобы кемеровской строительной компании «СДС-строй» на аукцион по строительству и реконструкции участка автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай за 20 млрд руб. Ранее компания подала жалобу на условия госконтракта, в которой НДС указан в размере 20%, в то время как ставка с 1 января 2026 года увеличена до 22%.

«Ставка НДС не является существенным условием контракта и может быть изменена путем заключения дополнительного соглашения без изменения цены контракта», — сказано в решении ведомства. По мнению антимонопольной службы, риски, связанные с исполнением контракта, относятся к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, исполнителя), которые заложены в цену закупки. Таким образом, комиссия пришла к выводу, что действия заказчика не противоречат закону о контрактной системе.

Согласно жалобе «СДС-строй», поскольку реализация по контракту будет происходить с 2026 по 2029 год, то ставка НДС в размере 20%, а не 22%, приведет к неисполнимости контракта. «Конституционный суд РФ в постановлении от 25.11.2025 г. № 41-П предусмотрел, что в случае исполнения подписанного длящегося договора поставщик при увеличении ставки НДС вправе рассчитывать на увеличение стоимости договора», — говорится в обращении строительной компании.

Аукцион был объявлен в конце ноября 2025 года, 12 декабря комиссией было принято решение заключить контракт с единственным участником закупки — ООО «Трансстроймеханизация». Компания предложила выполнить подряд за 19,3 млрд руб. при начальной максимальной цене — 19,9 млрд руб.

ООО «Трансстроймеханизация» зарегистрировано в Москве в 2005 году в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Владеет организацией АО «Дороги и мосты». По данным Rusprofile, выручка общества за 2024 год составляет 142,6 млрд руб., чистая прибыль — 724,5 млн руб. В портфеле подрядчика 108 госконтрактов по ремонту и реконструкции дорог и аэродромов в регионах России.

Лолита Белова