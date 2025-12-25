В Кольцово задержали и отменили несколько авиарейсов

Отправление рейса авиакомпании UVT Aero RT-646 из Екатеринбурга на 2:35 отменили, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Самолет должен был отправиться в Казань через Калугу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На данный момент на отправление из Кольцово задерживаются три рейса «Уральских авиалиний»: вылет в Краснодар перенесен с 8:30 на 9:40, в Санкт-Петербург — с 10:05 на 12:40, в Ош (Кыргызстан) — с 10:00 на 13:00.

На фоне ночной атаки беспилотников в Краснодаре закрывали аэропорт, сейчас ограничения сняты.

Ирина Пичурина