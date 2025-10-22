Участникам СВО в Свердловской области снизят аренду за землю в 10 раз

В Свердловской области с 1 января 2026 года снизят арендную плату за землю в 10 раз участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Для оформления льготы нужно будет обратиться в местную администрацию и представить подтверждающие документы. «Льгота распространится на участки, предоставленные без торгов — то есть не для предпринимательства, а под индивидуальное строительство, садоводство, огородничество и гаражи для личных и семейных нужд»,— пояснил Денис Паслер.

Напомним, в начале месяца Денис Паслер анонсировал новые меры поддержки для свердловских участников СВО. В частности, теперь все ветераны СВО или члены семей погибших бойцов смогут бесплатно освоить новые навыки, также принято решение о частичном возмещении работодателям затрат на зарплату ветеранов спецоперации.

Ирина Пичурина