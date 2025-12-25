Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
КНДР провела испытание новейших зенитных ракет

Главное управление ракетостроения КНДР 24 декабря провело испытательный запуск разрабатываемых новейших зенитных ракет, сообщает ЦТАК. За пуском наблюдал глава государства Ким Чен Ын и счел его успешным.

«Это первое испытание, нацеленное на оценку тактико-технических характеристик новой системы зенитной ракеты большой высоты и дальности. Запущенные ракеты поразили условные воздушные цели на дальности 200 км»,— указано в сообщении.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что ракеты упали в Корейском восточном море (так на полуострове называют Японское море).

Эрнест Филипповский

