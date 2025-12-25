В Гондурасе подвели итоги выборов президента после трех недель подсчета голосов
Избирательная комиссия Гондураса объявила результаты президентских выборов, голосование на которых прошло 30 ноября. Победу одержал консервативный кандидат Насри Асфура, получивший 40,3% голосов избирателей, на втором месте с небольшим отрывом представитель либеральной партии Сальвадор Насралла с результатом 39,5%. Рикси Монкада от правящей партии LIBRE заняла третье место, получив 19,3%.
Как сообщает Reuters, победитель вступит в должность 27 января. Проигравший кандидат не признал результаты выборов, однако призвал своих сторонников «сохранять спокойствие и воздерживаться от любых актов беспорядков или насилия». Руководитель Конгресса Гондураса Луис Редондо также не признал результаты, назвав их «противоречащими закону».
Длительность процесса подсчета голосов объясняется тем, что около 15% бюллетеней пришлось пересчитывать вручную. Помимо этого, сторонники партии LIBRE организовали протесты, заблокировав на время доступ должностных лиц в здание, где хранились протоколы подсчета.
В поддержку победившего кандидата Асфуры ранее неоднократно высказывался президент США Дональд Трамп. А после проведения выборов и прекращения процедуры подсчета голосов Трамп пригрозил Гондурасу расплатой за возможную фальсификацию итогов президентских выборов.