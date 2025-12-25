Алтайские полицейские вычислили школьника, работавшего на телефонных мошенников

Сотрудники по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Алтайскому краю разоблачили учащегося 9-го класса, работавшего на телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Правоохранители установили, что по заданию мошенников 15-летний школьник настраивал работу сим-боксов. Это оборудование, которым дистанционно пользовались аферисты из-за рубежа, позволяет звонить жителям разных регионов РФ с телефонных номеров российских сотовых операторов. Как рассказали полицейские, подросток по приказу кураторов перевозил сим-боксы из одной арендованной квартиры в другую, подключал к сетям. Также он устанавливал в помещениях веб-камеры, которые в онлайн-режиме помогали мошенникам контролировать обстановку в жилищах, а при визите силовиков прекращать работу оборудования и стирать с него всю информацию.

Стражи порядка вычислили две квартиры в Барнауле, нашпигованные оборудованием аферистов. Там правоохранители изъяли ноутбуки, роутеры, веб-камеры, два сим-бокса, каждый по 150 слотов для сим-карт.

По информации регионального главка МВД, на дистанционных мошенников девятиклассник работал полгода. Оплату за свои услуги школьник получал в криптовалюте, а предложение заработка он нашел в мессенджере. Проводится доследственная проверка.

Илья Николаев