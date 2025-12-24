Свердловчан предупредили о понижении температуры 25 декабря до -42°

На территории Свердловской области 25 декабря прогнозируется понижение температуры воздуха до -42°, предупредили уральцев в региональном МЧС и посоветовали подготовиться к сильным морозам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жителей региона просят одеваться как можно теплее, в многослойную одежду: термобелье, утепленную куртку, шапку, перчатки, на ноги — теплую обувь, а на шею — шарф, чтобы не спровоцировать спазм сосудов из-за холодного воздуха. В дорогу на машине нужно отправляться с запасом топлива, пледом, фонариком и заряженным пауэр-банком.

По информации уральского гидрометцентра, в четверг температура на Среднем Урале ночью опустится до -27°..-32°, в горах и низинах — до -37°..-42°. Днем ожидается -24°..-29°, переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер западный 2-7 м/с. В Екатеринбурге ночью -29°, днем -25°. В пятницу, 26 декабря, ночью до -37°, днем до -24°, в субботу — ночью до -24°, днем до -19°.

Ирина Пичурина