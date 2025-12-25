Топ-10 производителей алкоголя увеличили долю на рынке при падении продаж

Крупнейшие производители алкоголя укрепили свои позиции на рынке на фоне общего снижения спроса. По итогам января—ноября 2025 года совокупная доля топ-10 компаний выросла на 1,1 п. п. год к году и достигла 35%, или 65,8 млн декалитров, следует из данных участников рынка.

Лидером остается Novabev Group с долей 6,2%, несмотря на снижение продаж на 3,5%. Рост доли зафиксирован у «Татспиртпрома», Алкогольной сибирской группы и Ladoga, которая стала самым быстрорастущим игроком в десятке: ее продажи увеличились на 23,4%, а доля рынка — на 0,7 п. п. Сокращение доли наблюдалось лишь у отдельных производителей, включая «Кубань вино» и «Объединенные пензенские водочные заводы».

Укрепление позиций крупных компаний происходит на фоне спада рынка в целом: розничные продажи алкоголя в России за январь—ноябрь снизились на 4%, до 187,7 млн декалитров. Эксперты связывают перераспределение долей с ростом цен после повышения акцизов и МРЦ, а также с изменением структуры спроса.

По словам участников рынка, быстрее растут компании с диверсифицированным портфелем, развивающие категории джина, виски, рома и аперитивов. В то же время региональные производители водки сталкиваются с падением спроса и снижением конкурентоспособности. На фоне ожидаемого повышения акцизов и МРЦ в 2026 году давление на небольших игроков может усилиться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дал по-крупному».