В российских аптеках зафиксировали дефицит нейролептика для лечения шизофрении

Из аптек в России начали исчезать востребованные дозировки нейролептика «Сероквель», применяемого для лечения шизофрении, психозов и биполярного расстройства. Нехватка препарата связана с передачей прав на лекарство от AstraZeneca к немецкой Cheplapharm и переносом производства.

По данным «Ъ», в крупных московских и региональных сетях, включая «Риглу», «Столички», «Неофарм», «Горздрав» и «36,6», в наличии остались только максимальные дозировки — 200 мг. Препарат также недоступен для заказа через интернет-аптеки, такие как «Еаптека» и «Здравсити».

Регуляторные эксперты отмечают, что процесс переноса производства может занимать более года. В настоящее время фармсубстанция изготавливается в Бельгии, готовая форма — на площадке AstraZeneca в Китае, а упаковка — в Великобритании. Cheplapharm уведомила Росздравнадзор о причинах дефицита.

Врачи подчеркивают, что у «Сероквеля» есть широкий выбор дженериков, переход на которые, как правило, проходит безболезненно. По данным DSM Group, за 11 месяцев 2025 года продажи всех нейролептиков в России выросли на 12,9% в деньгах и на 19,5% в упаковках, при этом препараты на основе квентиапина увеличились на 25,4% и 25,5% соответственно. На долю дженериков приходится более половины рынка, тогда как оригинальный «Сероквель» занимает около 33%.

