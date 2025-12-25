Объем рекламы на пиратских видеосервисах в РФ за год сократился на 54%

Пиратские видеосервисы в 2025 году потеряли более половины рекламных бюджетов: их объем на таких ресурсах сократился на 54% год к году, следует из данных Digital Budget. Доходы нелегальных площадок снизились примерно на 7 млрд руб., а их доля в общей структуре рекламных затрат упала с 4,7% до 1,9%.

Крупнейшими рекламодателями на пиратских сайтах по-прежнему остаются букмекеры — на них пришлось 79% всех затрат в этом сегменте. Однако и они заметно сократили активность: доля пиратских ресурсов в их бюджетах уменьшилась на 21 п. п., до 50%. FMCG-компании практически отказались от такого размещения, сократив долю расходов с 10,4% до 0,6%.

Участники рынка связывают тенденцию с ужесточением регулирования, ростом репутационных рисков и развитием более прозрачных легальных рекламных инструментов. Пиратские сайты, по оценкам экспертов, перестают быть «серой зоной» для закупки охватов и становятся токсичным активом.

По прогнозам источников «Ъ», объем рекламного рынка на пиратских видеосервисах по итогам 2025 года может сократиться до 4,2 млрд руб., а в 2026 году — до 2,5–3,5 млрд руб., несмотря на возможный интерес со стороны отдельных категорий рекламодателей.

