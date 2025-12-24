В «Кинопоиске» в 2026 году появится ИИ-ассистент для подбора контента

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» планирует в 2026 году запустить персонального ИИ-ассистента для помощи пользователям в выборе фильмов и сериалов. Об этом рассказал гендиректор сервиса Александр Дунаевский в интервью “Ъ”. Ассистент будет построен на базе технологий Alice AI.

По словам господина Дунаевского, ИИ-помощник будет учитывать историю просмотров пользователя, его оценки, подписки на актеров, а также предпочтения друзей и зрителей с похожими вкусами. Ассистент сможет интерпретировать рейтинги, жанры и интерес к проектам в контексте индивидуальных предпочтений, а также анализировать, как аудитория взаимодействует с контентом — досматривает ли его или прерывает просмотр.

В «Кинопоиске» отмечают, что сейчас ведется разработка архитектуры и продуктовых характеристик ИИ-ассистента. В перспективе он сможет не только рекомендовать контент внутри сервиса, но и взаимодействовать с другими игроками рынка, включая обсуждение фильмов и сериалов.

Гендиректор сервиса подчеркнул, что развитие ИИ-инструментов является ключевым направлением для индустрии развлечений, поскольку помогает пользователям ориентироваться в растущем объеме контента и находить релизы, наиболее соответствующие их интересам.

Подробнее — в интервью «Ъ»