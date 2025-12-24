Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Александр Мальцев стал лучшим синхронистом года по версии World Aquatics

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим спортсменом в синхронном плавании в 2025 году, сообщается на сайте организации. Мальцев выиграл три золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре летом этого года.

Награды спортсмен получил за техническую и произвольную программы в индивидуальных соревнованиях. Мальцев также выиграл техническую программу микст-дуэтов совместно с Майей Гурбанбердиевой. В паре с Олесей Платоновой синхронист занял второе место в произвольной программе микст-дуэтов.

Помимо россиянина, World Aquatics признала лучшей спортсменкой года в синхронном плавании испанку Ирис Тио Касас. Она впервые в истории завоевала медали во всех четырех дисциплинах на чемпионате мира по водным видам спорта.

