Над Крымом днем сбили один БПЛА

В период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью — 46 единиц и Брянской областью — 42. Еще 15 беспилотников уничтожены над Калужской областью, 12 — над территорией Московского региона, семь — над Курской областью. Над Липецкой областью было сбито четыре аппарата, над Рязанской и Орловской областями — по два, над Тульской областью и Республикой Крым — по одному беспилотнику.

Вячеслав Рыжков