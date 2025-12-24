Алексей Русских обсудил с гендиректором «Аурус-Аэро» новый проект в авиастроении

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел рабочую встречу с гендиректором ООО «Аурус-Аэро» Алексеем Степиным. Об этом он в среду вечером сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как отметил губернатор, «Аурус-Аэро» недавно стала резидентом портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Ульяновск». По его словам, руководство региона оказывает компании содействие в реализации в Ульяновской области «нового проекта в сфере авиастроения», на встрече стороны «обсудили ближайшие шаги по реализации проекта, а также тему обеспечения будущего производства кадрами».

Губернатор отметил, что представители «Аурус-Аэро» посетили учебные заведения региона, в которых готовят специалистов для авиационного профиля: Ульяновский авиационный колледж, Институт авиационных технологий и управления УлГТУ.

И. о. министра промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области Наталья Артемьева, отметила, что площадка ПОЭЗ «максимально подходит под потребности проекта», «это единственная в стране особая экономическая зона портового типа, смежная с международным аэропортом», который примыкает к ее территории, а наличие рулежной дорожки, соединяющей ПОЭЗ с ВПП, «является существенным преимуществом» для таких проектов.

Какой конкретно проект обсуждался губернатором с руководством «Аурус-Аэро», не раскрывается.

Как ранее сообщал «Ъ», 9 октября этого года на Петербургском международном газовом форуме компания «Аурус-Аэро» и Ульяновская область подписали соглашение об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне «Ульяновск».

ООО «Аурус-Аэро» было зарегистрировано в июле 2022 года в Казани. Уставный капитал компании — 1 млн руб. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Первоначально ее соучредителями были инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и стопроцентная дочерняя компания ОАК — ООО «ОАК-Ресурс». В сентябре 2023 года 100% компании перешло во владение ООО «Газпром Тех», входящей в структуру «Газпрома» и созданной для консолидации высокотехнологичных активов в сфере судостроения, авиационной и автомобильной промышленности, а также радиоэлектроники, космической и прочей деятельности. С 2023 года «Газпром» стал развивать новое направление — авиационное. В декабре того же года «Аурус-Аэро» сменила свой юридический адрес на Москву, а в июле 2025 года объявила, что меняет московскую прописку на ульяновскую. Перед этим, в июне, на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром Тех» и правительство Ульяновской области заключили соглашение о намерениях по реализации проекта в сфере авиастроения. Как отмечалось в пресс-релизе «Газпрома», «документ направлен на развитие инженерных компетенций отечественной промышленности для выпуска высокотехнологичной продукции».

По данным источников «Ъ-Волга», близких к облправительству, «Аурус-Аэро» планирует на территории ПОЭЗ заниматься разработкой испытаниями и производством нового бизнес-джета премиального класса.

Сергей Титов, Ульяновск