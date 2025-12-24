Сенаторы разрешили и дальше экспериментировать с ОГЭ

В среду, 24 декабря, Совет федерации (СФ) одобрил закон о расширении эксперимента по сокращению количества экзаменов для поступления в колледжи. Летом 2026 года девятиклассники уже в 12 регионах смогут сдать ОГЭ только по русскому языку и математике, чтобы поступить в средне-профессиональные учебные заведения (СПО). В этом году такая возможность в пилотном режиме появилась у школьников из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Минпросвещения признало пилот удачным и предложило расширить его еще на девять регионов. В Госдуме соответствующий законопроект поддержали (см. “Ъ” от 18 декабря).

Рассмотрение закона вызвало в СФ оживленную дискуссию: выяснилось, что многие сенаторы хотели бы видеть свой регион среди участников эксперимента. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко пожурила Минпросвещения за то, что ведомство «занимается экспериментами», вместо того чтобы принять закон сразу для всех субъектов. Замглавы ведомства Владимир Желонкин, выступая в СФ, пояснил: пилотный режим нужен, чтобы отследить картерную траекторию поступивших по новым правилам, только после этого можно будет сделать окончательные выводы. Более того, по его словам, не во всех регионах есть кадровая потребность в специалистах со средним профобразованием. «На Кавказе избыток выпускников СПО, которые не трудоустраиваются»,— отметил замминистра.

Глава комитета СФ по образованию Лилия Гумерова напомнила, что вхождение регионов в эксперимент зависит не только от их желания: «Требуются финансовые вливания и готовность инфраструктуры СПО и местных предприятий — не везде это есть». Сенатор пообещала, что законодательство будет «мобильным и гибким» и по мере готовности субъекты смогут входить в пилот. Сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина отметила, что для этого придется ежегодно вносить поправки к федеральному закону. Удобнее было бы сразу прописать в нем возможность дальнейшего расширения на другие субъекты. Валентина Матвиенко также согласилась, что нужно дать регионам право самостоятельно принимать решение о введении у себя такого режима поступления в колледжи. «Эксперимент — это когда мы сомневаемся в необходимости каких-то мер, а это точно нужно»,— заключила она.

Полина Ячменникова