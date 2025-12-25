Луну зарядят атомом на перспективу

«Роскосмос» 24 декабря сообщил о заключении контракта на создание лунной электростанции с Научно-производственным объединением им. Лавочкина. Реализация проекта рассчитана на период с 2025 по 2036 год. Электростанция предназначена для энергоснабжения луноходов, будущей научной обсерватории и объектов Международной лунной исследовательской станции (ILRS), включая инфраструктуру зарубежных партнеров.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В своем сообщении «Роскосмос» называет этот проект важным этапом перехода от отдельных автоматических миссий к формированию постоянно действующей научной базы на Луне. Помимо космической госкорпорации в нем участвуют «Росатом» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Проект включает разработку космических аппаратов, наземно-экспериментальную отработку, летные испытания и развертывание инфраструктуры на Луне, добавили в «Роскосмосе».

НПО им. С. А. Лавочкина, входящее в структуру «Роскосмоса», традиционно является головным разработчиком автоматических межпланетных станций и научных космических комплексов, а также занимается созданием разгонных блоков для выведения аппаратов на расчетные орбиты.

Тип источника энергии в официальных сообщениях не раскрывается, однако условия реализации проекта указывают на возможную ядерную либо гибридную архитектуру электростанции. Размещение ILRS планируется в районе одного из полюсов Луны: например, ее Южный полюс считается перспективным из-за наличия водного льда, необходимого для жизнеобеспечения и производства топлива. Вместе с тем полярное расположение означает ограниченную солнечную освещенность, а лунные сутки длятся около 29,5 земного дня, из которых до двух недель приходится на период непрерывной ночи, что существенно снижает эффективность исключительно солнечной генерации.

В этих условиях обеспечение круглосуточной работы луноходов, обсерватории и инфраструктуры станции требует источника энергии, не зависящего от смены освещенности. Поэтому в мировой практике для долговременных лунных объектов в качестве базового решения рассматриваются ядерные энергетические установки, тогда как солнечные панели могут выполнять вспомогательную функцию, обеспечивая генерацию и накопление энергии в периоды освещения.

На такую конфигурацию косвенно указывает и состав участников проекта. Вовлечение «Росатома» и Курчатовского института, обладающих профильными компетенциями в области ядерной энергетики и реакторных технологий, свидетельствует о проработке решений, выходящих за рамки классической солнечной генерации. Ранее представители «Роскосмоса» уже заявляли о планах доставки на Луну ядерной энергоустановки, без которой, по их оценке, невозможны масштабирование лунной инфраструктуры и переход к постоянно действующей станции. Речь тогда шла о малой АЭС мощностью 10 МВт и весом около 1,2 тонны.

Проект ILRS реализуется в два этапа. Как сообщалось ранее, в 2028 году Китай планирует запуск миссии «Чанъэ-8», в рамках которой будут отработаны ключевые технологии развертывания базы. В период с 2030 по 2035 год предполагается серия запусков сверхтяжелых ракет, которые доставят оборудование для строительства автоматизированной станции. Среди прочего на поверхность Луны планируется доставка парка луноходов и так называемых прыгающих роботов, предназначенных для работы в условиях низкой гравитации. Эти аппараты будут вести разведку местности, собирать образцы, перевозить материалы и готовить строительную площадку для модулей лунной базы и энергетической установки, включая возможную атомную электростанцию.

Дмитрий Сотак