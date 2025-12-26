Обыкновенное чудо

В этом году Русфонд начал сотрудничество с московским реабилитационным центром «Преодоление». Центр основан в 2007 году, но детское отделение открылось в нем сравнительно недавно — в 2023-м. Это первый в России специализированный круглосуточный стационар, использующий для восстановления пациентов все самые современные инновационные разработки. Взрослые москвичи с инвалидностью 1-й и 2-й группы могут пройти здесь лечение на бюджетной основе, но детской реабилитации по госквотам нет, поэтому с мая этого года отправить в центр 13 детей помогли читатели Русфонда.

Детская реабилитация считается самой эффективной, так как молодой организм легче восстанавливается после болезней и травм. То, что родители иногда называют чудом, на самом деле сложная, комплексная и слаженная работа многих специалистов. К сожалению, современных реабилитационных центров в России не так много, но в Москве такой есть.

История создания центра «Преодоление» связана с именем Любови Петровны Кезиной, которая с 1986 по 2007 год руководила Департаментом образования Москвы, а затем была советником мэра столицы. Племянник Любови Петровны попал в ДТП, и, когда его выписали из больницы, родственники начали искать пути для восстановления и реабилитации. Любовь Петровна обратилась с вопросом к тогдашнему министру здравоохранения, и тот ответил, что центров для эффективного и комплексного восстановления в России нет. «Как это нет? Значит, должны быть!» — сказала Кезина и занялась строительством центра, поиском и подготовкой специалистов, освоением зарубежного опыта в этой области.

Весь опыт, накопленный для реабилитации взрослых, теперь используется для помощи детям. Одновременно центр может принять в стационар до одиннадцати детей, и еще десять могут лечиться амбулаторно — приезжать днем на занятия и процедуры.

С каждым ребенком работает мультидисциплинарная команда: невролог, врач ЛФК, реабилитолог, логопед, нейропсихолог. Для каждого составляется индивидуальная программа восстановления.

Помимо лечебной физкультуры, физиотерапии или массажа дети проходят гидрореабилитацию — занятия в бассейне. Они даже могут научиться основам дайвинга: в центре есть необходимое оборудование для погружений, а занятия проводят профессиональные инструкторы на волонтерской основе.

При реабилитации используются все технологические новинки. Например, есть экзоскелеты для восстановления двигательных функций. А ребенок во время занятий может представить себя героем фантастического фильма. На вертикализаторах и других тренажерах можно заниматься в шлеме виртуальной реальности — тогда самая тяжелая тренировка становится увлекательной игрой.

А еще в центре есть помещение, которое похоже на обычную квартиру. Тут есть кухня, кровать, письменный стол, книжные шкафы. Здесь работает эрготерапевт, он помогает детям адаптироваться к обычной жизни с учетом физических ограничений: заправлять кровать, чистить зубы, жарить омлет.

Но самое главное — в центре работают не только с детьми, но и с родителями. «Родители — часть команды» — такой тут принцип. Как взаимодействовать с ребенком, как поддержать, как продолжать восстановление, занимаясь дома,— обо всем этом рассказывают на специальных встречах и консультациях.

«Мы не просто восстанавливаем функции — мы возвращаем ребенку радость движения, общения и самостоятельности» — девиз специалистов центра.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1279

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда