«Левые» поспорили о декабристах с Минюстом

Вчера в Таврическом дворце прошла научно-практическая конференция «А. И. Герцен и наследие русской прогрессивной мысли», организованная КПРФ. Мероприятие, приуроченное к 200-летию восстания декабристов, собрало депутатов Госдумы, местных коммунистов, историков и общественных активистов. Площадка стала скорее идеологической, чем научной, и прозвучала прямым ответом на конференцию Минюста, также посвященную событиям 1825 года. Участники форума единодушно отвергли оценку главы ведомства Константина Чуйченко, назвавшего восстание — регрессом, а мятежников — «субъектами» западного влияния. Коммунисты, как и в былые годы, видят в декабристах истинных патриотов, заложивших традицию революционной борьбы.

Научно-практическая конференция «А.И. Герцен и наследие русской прогрессивной мысли», организованная КПРФ в Таврическом дворце

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Научно-практическая конференция «А.И. Герцен и наследие русской прогрессивной мысли», организованная КПРФ в Таврическом дворце

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Хотя в программе были заявлены доклады об исторических предпосылках прихода «красных» к власти, на практике короткие выступления часто превращались в идеологические речи. Докладчики часто вспоминали об «Апрельских тезисах» Ленина, который в этих же стенах в 1917-м году критиковал войну и Временное правительство. Но схожесть риторики Ильича и современных «красных» была лишь частичной: полного единства в оценке современной власти и СВО среди участников не наблюдалось.

Спектр мнений колебался от лояльных до революционно-непримиримых. Общей оставалась жесткая критика социально-экономического курса в России после развала СССР. «Мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил — давайте нас рассмотрим. Нас даже рассматривать не стали»,— с сарказмом процитировал сетования президента Владимира Путина выпускающий редактор «Агентства политических новостей» Юрий Нерсесов, напоминая, что Россия с развалом Союза пошла по западному, буржуазному пути.

Спикеры возвращались к теме отсутствия реальной демократии. Так, например, кандидат исторических наук Евгений Козлов отмечал, что коммунистам не дают проводить политические акции у памятников Ленину, «замалчивая и коверкая память». Руководитель отдела ЦК КПРФ по молодежной политике Ярослав Листов критиковал склонность властей к запретам. Кроме того, в финальной части конференции спикеры подвергали сомнению честность современных выборов.

Некоторые, однако, занимали более лояльную позицию. Историк Александр Бондаревский в докладе «Хотят ли русские свободы?» делал акцент на необходимости «поддержки страны в противостоянии с Западом». По его словам, народ в России выражает свободу, голосуя за «национального лидера, который отражает интересы всего народа». Этот интерес, полагает он, состоит в «суверенитете государства от внешних врагов».

Обсуждение внешней политики подчеркнуло внутренние противоречия. С одной стороны, представители «левых», например Юрий Нерсесов, использовали марксистскую теорию для обоснования поддержки спецоперации, представляя ее как национально-освободительную войну, подобную борьбе сербов против Австро-Венгрии. С другой стороны, звучала осторожная критика. Ярослав Листов призвал не упрощать действительность: «Война — вещь археологическая, разнообразная, сложная, с общим шаблоном подходить к ней нельзя. Точно так же можно говорить и про специальную военную операцию. Есть разные люди, разные интересы».

Напоминая, что за четыре года Великой Отечественной войны советские солдаты добились капитуляции Германии, один из выступающих задал риторический вопрос об эффективности текущей модели. «Сохранять государственную модель, свойственную буржуазному Западу, и одновременно надеяться на победу представляется делом довольно наивным»,— отмечали спикеры в финале конференции.

Главной же темой, где позиция участников оказалась полностью единой, стала историческая память и защита декабристов от официальной критики. Большинство сошлось во мнении, что власть умышленно искажает коммунистическое прошлое. Этот спор вышел для «левых» на первый план после конференции в Минюсте РФ 10 декабря.

10 декабря Минюст РФ провел конференцию «200 лет со дня восстания декабристов», где была представлена официальная оценка событий 1825 года как регрессивных и вредных для России. Министр Константин Чуйченко признал, что у некоторых мятежников могла быть «жажда справедливости», но в целом их помыслы и методы «сложно соотнести с честью и благородством». Господин Чуйченко подчеркнул, что декабристы, будучи в основном офицерами с европейским образованием и часто плохо говорившими по-русски, являлись не «иноагентами», а «субъектами» западного влияния, следуя «моде на тайные общества». По мнению главы Минюста, восстание затормозило готовые реформы Александра I, а героизация мятежников в советское время создала вредный пропагандистский миф. Отметим, что Константин Чуйченко и ранее высказывал антидекабристские тезисы. Так, например, на полях ПМЭФ-2025 он заявил, что почти весь центр назван именами «народовольцев и террористов», отсылая к участникам восстания на Сенатской площади.

«Но на самом деле вопрос об этом преступлении решился еще в 1825 году,— заявил господин Листов.— Каждый раз на слова "вы же присягали императору" декабристы отвечали: "мы присягали Отечеству. Значит, император против отечества, а наш долг — бороться с тем, кто против Отечества"». Вячеслав Самоходкин, руководитель секции музеев и архивов, прямо сетовал, что юбилеи декабристов и Первой русской революции сегодня проходят не с тем размахом, как «сто лет назад». По его словам, сейчас память «вычищают».

Конференция завершилась принятием пространной резолюции — программы борьбы за историческую память. В ней сказано, что современная историография навязывает взгляд на декабристов и Герцена как на «агентов западного влияния», «личностей, стремившихся к диктатуре», или просто «запутавшихся дворян». Участники видят в этом сознательную попытку обесценить освободительную традицию, чтобы лишить общество положительных ориентиров для борьбы за изменения. Резолюция называет восстание 14 декабря 1825 года «важнейшей вехой» в развитии прогрессивной мысли и борьбы за социальные преобразования. По словам коммунистов, современная риторика власти ведет к отставанию страны и ее консервации. Участники призвали «преодолеть упрощенную и политизированную трактовку» деятельности декабристов.

Полина Пучкова