Восстание против декабристов

Восстание декабристов романтизировано советской историографией и требует вдумчивого и объективного исторического анализа. Такой вывод сделали участники научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов», прошедшей в Минюсте 10 декабря. По их мнению, всесторонний взгляд на события того времени, и особенно на его участников, позволяет сделать массу практических выводов, применимых к сегодняшнему дню.

Конференция открылась докладом министра юстиции Константина Чуйченко, чье выступление на тему восстания 1825 года в рамках Петербургского юридического форума в мае 2025-го послужило поводом для бурных общественных обсуждений (см. «Ъ-Online» от 19 мая). За минувшие полгода, признался министр, его отрицательное отношение к декабристам претерпело некоторые изменения — «можно говорить о жажде справедливости, которая, безусловно, была в умах некоторых мятежников». Однако помыслы и поступки декабристов, подчеркнул он, в целом «сложно соотнести с понятиями чести и благородства».

Глава Минюста указал, что в большинстве декабристами были русские офицеры, побывавшие в Европе после 1812 года и подышавшие ее «революционным воздухом». При этом зачастую они «только назывались русскими», ведь у них было западное образование, нередко это были католики или лютеране, которые вообще плохо говорили по-русски, припомнил господин Чуйченко. Однако «иноагентами», с которыми сейчас пытаются сравнить декабристов, они не были, «не были они объектами иностранного влияния, а были субъектами», рассуждал чиновник.

Веяния с Запада, «мода на тайные общества» и «тренд на революционные настроения» стали причинами вполне конкретного бунта, отметил министр.

Из восстания декабристов, указал Константин Чуйченко, следует извлечь несколько уроков: благие цели не могут достигаться неправовыми методами, а «мятеж под флагом прогрессивных идей зачастую оборачивается обратным». «Все, что было наработано Александром Первым, застопорилось, и если бы не восстание, то эти, по сути, готовые преобразования были бы реализованы быстрее, эволюционным путем»,— посетовал он.

Государство подошло к событиям на Сенатской площади и к террору конца XIX века неподготовленным, «важно, чтобы государство было сильным всегда, особенно в переходные периоды», продолжил министр. Сам же образ декабристов в советское время был героизирован, что повлекло формирование «пристрастного отношения» к участникам восстания, «именно поэтому так важно разделять факты и их дальнейшие интерпретации», подчеркнул он. «Мы не пересматриваем историю, этого делать ни в коем случае нельзя. Сто лет назад советская власть превратила историю в пропагандистский миф, но ничего хорошего из этого не вышло»,— резюмировал глава Минюста.

«Есть злая, но точная шутка, что Россия — страна с непредсказуемой историей. Это касается и декабристов»,— вступил в разговор гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Образ движения сначала сформулировал Александр Герцен, а следом за ним и большевики — «так мы получили сусальный образ декабристов и реакционный образ династии Романовых», пояснил он.

И даже в 2019-м авторы фильма «Союз спасения» столкнулись «с мощнейшей кампанией хейта и попыток отмены» со стороны либерально настроенных кинокритиков, вспомнил господин Эрнст. «Событие продолжает влиять на умы и сердца, и его надо проговаривать»,— отметил он.

В сознании россиян отношение к декабристам как «к тем самым» заложено со школьной скамьи, поддержал коллег декан журфака МГИМО Ярослав Скворцов. Многие студенты, добавил он, даже сейчас сопоставляют «декабризм и лицеизм» и романтизируют первый. «История декабристов показывает, сколь глубокой может быть пропасть между реальностью прошлого и памятью о ней»,— заявил декан, сославшись, в частности, на советский фильм «Звезда пленительного счастья».

«Прежде всего до нас доходят образы из книг и кино»,— согласился директор Института развития интернета Алексей Гореславский. Советские попытки героизации декабристов сделаны на качественном уровне с привлечением «модных актеров», и уже несколько поколений людей «это воспринимают» — «вот с этим мы и имели дело, пока не появился "Союз спасения"», отметил он.

