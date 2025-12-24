Расследовавший дело о теракте над Синайским полуостровом осужден на 10 лет

Бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко осужден на десять лет. Он расследовал дело о взрыве Airbus 321 над Синаем, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, пишет «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приговор Избенко вынес Басманный районный суд Москвы. Бывший следователь проходил как фигурант по делу о присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в значительном, крупном и особо крупном размерах. На протяжении 12 лет, с начала 2011 года, он присваивал себе вещдоки и изъятое имущество. Сумма похищенного перевалила за 200 млн рублей.

Помимо тюремного срока, Александру Избенко назначили штраф в размере 3 млн рублей. Бывшего сотрудника ведомства лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года.

Татьяна Титаева