Пионерский старт

Девелоперская компания Pro Village (ООО «Про Вилладж») Дмитрия Ильенко приступила к реализации нового коттеджного поселка на участке 3,5 га в Выборгском районе Ленобласти у Пионерского озера. Эксперты говорят, что окружение поселка неоднородное. Он, говорят аналитики, подойдет для дачного проживания — для постоянного он расположен слишком далеко от города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Коттеджный поселок будет поделен на 14 земельных участков площадью от 15 до 19 соток, на которых, как планирует девелопер, расположатся загородные резиденции, построенные в едином архитектурном стиле. Поселок находится на первой береговой линии Пионерского озера. Площадь домов — от 153 кв. м до 280 кв. м.

В декабре на территории КП началось строительство инженерной инфраструктуры. Девелопер позиционирует объект как коттеджный поселок бизнес-класса и самостоятельно выполняет сооружение всей инфраструктуры и инженерных объектов.

По словам генерального директора Pro Village Дмитрия Ильенко, завершить проект планируется к 2027 году. Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Про Вилладж» зарегистрировано в Санкт-Петербурге 6 июля 2023 года. Учредителем юрлица с июня 2024 года является генеральный директор компании Дмитрий Ильенко. До этого собственником был Антон Демин — совладелец и гендиректор ООО «ГК "Арсенал"» (юрлицо ликвидировано в 2019 году). Согласно финансовой документации, выручка «Про Вилладж» в 2024 году составила 26,9 млн рублей, чистая прибыль — 3,7 млн.

По мнению Алии Ханбековой, директора департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, точкой притяжения в локации нового поселка является само Пионерское озеро. На его берегу уже было реализовано несколько коттеджных поселков.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что, согласно предварительным итогам 2025 года, основным трендом рынка загородной недвижимости стало то, что новое предложение формируют в основном участки без подряда. По предварительным расчетам консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group), объем спроса на загородном первичном рынке за 2025 год составил 5 тыс. лотов, это на 34% меньше, чем в прошлом году. Основное снижение показал сегмент участков без подряда (УБП) — на 35%, формат централизованной застройки — на 28%.

Окружение объекта Pro Village госпожа Ханбекова оценивает как неоднородное. Она подтверждает, что двух лет вполне достаточно для завершения строительства коттеджного поселка и внутренней инфраструктуры на площади 3 га.

Если учитывать расстояние и время пути от города — около 100 км от КАД и более 120 км от центра через ЗСД и трассу «Скандинавия» — данный проект больше характеризуется как вариант для дачного проживания. «Технические решения, заложенные застройщиком, позволят использовать дома для круглогодичного проживания, но ездить каждый день в город слишком далеко»,— полагает госпожа Ханбекова.

По ее словам, положительным фактором при оценке спроса в новом проекте можно назвать то, что за последнее время в этом сегменте в Ленобласти не было новых стартов. Отрицательным — достаточно высокую стоимость лотов и удаленность объекта от Санкт-Петербурга.

В пресс-службе Pro Village рассказали «Ъ Северо-Запад», что в планах девелопера — запуск развития еще одного коттеджного поселка в Выборгском районе Ленобласти в 2026 году. Детали предполагаемого проекта пока не раскрываются.

Александра Тен